Focus sur l'année... 1981 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1981

1981, c'est l'arrivée de François Mitterrand à l'Elysée, c'est aussi l'aventure des radios libres et Pierre Bachelet qui débute sa carrière...

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Elisa Tovati feat John Mamann: Tout va bien

Après l'énorme succès de "Il nous faut", le titre francophone le plus diffusé en radio de la décennie 2010-2020, découvrez "Tout va bien" le nouveau duo d'Elisa Tovati et John Mamann ! Une ode à l'optimisme et à la joie de vivre.

Spécial "Enfoirés" à l'occasion de l'enregistrement du spectacle "Les Enfoirés à côté de vous" ce week-end à Lyon

-Les Enfoirés A côté de toi

C'est l'hymne 2020 des Enfoirés extrait de l'album "le pari(s) des Enfoirés" vendu au profit des Restos du Coeur. Chanson composée et écrite par le groupe "Boulevard des airs"

-Les Enfoirés: Maintenant

Extrait de l'album "Les Enfoirés à côté de vous" sorti en 2021.

En cette année si particulière, fidèles à l'appel lancé par Coluche, les plus grands artistes de la scène française se réunissent pour la cause des Restos du Coeur. Les Enfoirés reviennent avec le single Maintenant, titre original, écrit par Slimane et composé par Slimane, Yaacov Salah...