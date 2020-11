Focus sur l'année... 1985 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année... 1985

1985, c'est l'ouverture des Restos du Coeur, le scandale du Raimbow Warrior et l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev.



L'actualité musicale avec Frédéric Banégas

La nouveauté du jour

-Sans Prétention: Le vent

C'est un groupe composé de six copains d'enfance qui habitent près de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), dont Nico, Yohann Cyril, Valentin, Alexis et Fabrice.



L'actualité du jazz

-Nina Simone: I put a spell on you

Notre première nouveauté cette semaine va vous faire entendre “La voix” du jazz et rythme and blues, que j'ai rencontré dans ma jeunesse lors d'une soirée du côté d'Aix en Provence, nous étions avec des amis en commun autour d'une table avec à la main un excellent verre de vin. Une personnalité hors du commun, très imposante, avec une voix très masculine et un caractère très fort et qui à l'époque m'avait totalement impressionné. C'est “la” reine absolue du rythme and blues que vous pourrez retrouver dans cette compilation de quelques uns de ces meilleurs succès. Et ce n'est pas 1 album mais 2 album que l'on nous propose le premier “Pastel Blues Acoustic Sound” en Édition limitée et l’autre “I put a spell on you” et dont on va entendre l'immense succès éponyme;

-Ibrahim Maalouf: Beirut

La deuxième nouveauté de la semaine, on l'entend déjà sur RCF, c'est le nouvel album d'Ibrahim Maalouf le compositeur et musicien franco libanais qui nous propose son 12ème album qui sort au moment de l'anniversaire de ses 40 ans, un âge charnière pour une vie d'homme, souvenez vous Bruno…… Je plaisante bien sur, mais là dans cet album vous entendrez des titres qui démarque totalement de ce qu'il propose d'habitude, accompagné par son ami de toujours le guitariste François Delporte. Il y a des nouveautés, mais aussi d'anciens titres réorchestré ou arrangé et des “guest stars” pour enrichir comme Sting et Mathieu Chedid. L'album s'appel “40 mélodies”.

-Melody Gardot: Um beijo

Autre nouveauté, et elle aussi sur la playliste de RCF, ce qui me laisse à penser que l'équipe qui s'occupe de la musique sur notre radio est à l'écoute de votre émission cher Bruno, c'est le nouvel album de Mélody Gardot. Alors là aussi la chanteuse internationale est de retour avec son album “Sunset in the Blue” son 5ème album, déjà, vous connaissez déjà un extrait de cet album “From Paris with love”, son single accompagné par un orchestre virtuel en soutien des artistes lors du COVID-19 1er confinement. Cet album est composé de titres originaux ainsi que de reprises, toutes basées autour du thème de l'amour et elle aussi accompagné par des stars internationale, comme là encore “Sting, Herbie Hancock, Bjork, Robbie Williams, ou Elvis Costello) et de Al Schmitt l’ingénieur du son de Frank Sinatra, Joao Gilberto, Bob Dylan et Paul McCartney) C'est donc “Sunset in the blue” de Mélody Gardot écoutons un extrait “Um beijo” un baiser……..