Focus sur l'année... 1985 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1992

1992 c'est les Jo d'Alberville, le Traité de Maastricht et l'arrivée à la télé d'ARTE



L'actualité de la musique avec Frédéric Banégas

La nouveauté du jour

-Amir: Ma lumière

Ce titre est une déclaration d’amour pour son fils, Mikhäel, né en février 2019. Amir n’a pas manqué d’expliquer que cette chanson était celle qui le bouleversait le plus parmi tous ses titres.

-Anja Lechner (violoncelle) et François Couturier (piano): La Vague/E la nave va

Notre première nouveautés de cette semaine va allier classique et jazz avec le duo Anja Lechner (violoncelle) et François Couturier (piano), des jolies balades, un enchantement de musique, tout en rondeur, une impression de bien être nonchalante vous envahit à l’écoute de cet album. François Couturier Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz en 1980 et accompagné par Anja Lechner est une violoncelliste classique allemande a participé à de nombreux enregistrements avec des artistes de Jazz. C’est mon coup de cœur de cette semaine.

Tous les deux réunis pour cet album “Lontano”

-Chris Cheek, Gustav Lundgreen, Tom Warburton, Jorge Rossy: Why do i love you

Beaucoup plus jazz classique, une reprise des meilleurs titres d’un compositeur américain Jerome Kern né le 27 janvier 1885 à New York, mort le 11 novembre 1945 à New York. Il a composé plus de 700 chansons de scène, dont plusieurs devenues des classiques. Il est également l'auteur de comédies musicales et de nombreuses musiques de film. Chansons souvent interprétées par Ella Fitzgerald.

C’est un quatuor composé de Chris Cheek, Gustav Lundgreen, Tom Warburton, Jorge Rossy qui vous propose un disque de 8 titres.

L’album s'appelle “A beautiful selection of songs from the Jérome Kern songbook”

-Jamie Cullum: Christmas never gets old

Pour terminer je vais tricher, fêtes de Noël oblige, je vous rappelle la sortie en novembre du dernier album de Jamie Cullum, le petit prodige du jazz avec son album spécial Christmas intitulé The Pianoman at Christmas entièrement écrit et composé par lui-même.