Focus sur l'année... 1985 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1985

1985, c'est l'année du scandale du Rainbow Warrior, c'est aussi l'année ou l'épave du Titanic est retrouvée et l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en URSS

L'actualité de la musique avec François Bertin

La nouveauté du jour

-Fleur de Lune feat Alexandra Miller: Foule sentimentale

Fleur de Lune à pour ambition de mettre en lumière les trésors de la musique Française. La première reprise est " Foule Sentimentale " d'Alain Souchon sortie en 1993.

La sélection de François Bertin

-Lea Castel: Pas Tout Compris

L’amour inspire tous les arts et notamment la musique avec aujourd’hui le retour d’une artiste Rn’B qui est sur la scène francophone depuis maintenant 16 ans, soit la moitié de sa vie, il s’agit de la divine Léa Castel qui dévoile aujourd’hui le deuxième extrait de son album à venir un morceau nommé "Pas tout compris" en featuring avec le rappeur Gringe acolyte d’Orelsan. Ce single est un peu particulier, car inspiré de leur véritable histoire d'amour, le titre est un témoignage de la génération d'aujourd'hui, celle qui quitte trop vite, sans vraiment savoir pourquoi.

-Clément Albertini: Je reste ici

Finaliste de la saison 8 de The Voice Clément Albertini commence sa carrière toujours épaulé de Soprano son ex coach dans l’aventure. Après « J’ai Pas » un premier titre dévoilé il y a quelques semaine, voilà qu’il nous revient déjà avec son nouveau single « Je Reste Ici ». Le texte écrit par Clément est inspiré par son parcours personnel et comme il le raconte, c’est l’histoire d’une personne qui croit fort en ses rêve qui persévère et qui montre à tout le monde qu’il peut les réaliser » C’est un magnifique leitmotiv et surtout un excellent titre qui met donc sur les rails un première album qui sera disponible en Octobre prochain avec Soprano à la baguette.

-​Sinsemilia: Je te souhaitais

On prend la direction de Grenoble, pour mon gros coup de coeur de la semaine pour y retrouver le célèbre groupe Sinsemilia, qui il y a déjà 16 ans, débarquait sur les ondes avec un véritable tube Tout Le Bonheur Du Monde, que tout le monde a encore et toujours dans la tête et que l’on entend depuis à chaque Mariage. Une chanson écrite au départ pour les enfants du groupe, et aujourd’hui le groupe nous revient avec une suite sensible et actuelle qui se nomme Je te souhaitais, avec toujours un message pour leur enfant, un morceau qui me touche particulièrement car je suis papa depuis quelques mois...