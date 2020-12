Focus sur l'année... 1990 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1990

1990, c'est la fin de production pour la 2cv Citroën, le début de la guerre du Golfe et la victoire de Florence Arthaud dans la Route du Rhum...



L'actualité musicale

Nous concluons notre série d'hommage aux interprêtes qui nous ont quitté en 2020. Aujourd'hui un chanteur arrivé des antipodes, de Nouvelle Zélande. Il s'agit de Graeme Alwright. Il c'est fait connaitre par l'adaptation en français de titre de Leonard Cohen et de chansons tradionnelles américaines... Passionné par le théatre il s'installe à londres ou il croise Catherine Dasté petite fille de Jacques Copeau et fille de Jacques Dasté le fondateur de la comédie de Saint-Etienne. Poussé par ses amis stéphanois il commence à chanter à la fin des années 60 Il nous a quitté le 16 février dernier à l'âge de 93 ans... Nous le retrouvons dans cette chanson Qu'as tu as tu appris à l'école...

L'actualité du jazz avec Frédéric Banegas