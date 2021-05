Focus sur l'année... 1993 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année 1993

1993 c'est au cinéma "Les visiteurs" de Jean-Marie Poiré, une deuxième cohabitation et la disparition d'une actrice au grand coeur: Audrey Hepburn...

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour



-Olympe: Fort

Révélé en 2013 dans la saison 2 de « The Voice », Olympe a par la suite rencontré le succès avec plusieurs albums, et il a également participé à différents projets pour Disney. Le chanteur explique qu'il a écrit cette chanson dans une période délicate de sa vie... La sortie de ce single annonce aussi sa participation à l'émission de TF1 à la rentrée 2021 "The Voice all stars".