Focus sur l'année... 1996 et l'actualité de la musique

Focus sur l'année... 1996

1996, c'est la mort de François Mitterrand, la réélection de Bill Clinton, la mort des Moines de Tibhirine et... l'apparition du nom RCF...



L'actualité de la musique avec Pauline Bétuel intervenante à l'Ecole Pierre

La nouveauté du jour

-Noé Preszow: Que tout s'danse

Single sorti en octobre 2020 extrait de l'EP "Ca ne saurait tarder"

Noé Preszow, nouvelle révélation de la chanson française, dévoile Que tout s'danse, son deuxième single. Un titre on ne peut plus actuel sur la difficulté d'entrer dans la danse frénétique et violente du monde contemporain, de garder le rythme, de forcer le sourire. Un titre pourtant lumineux, et d'une efficacité pop redoutable.

L'actualité de la musique chrétienne avec l'Ecole Pierre



-La Chapelle: Les soupirs de mon âme

Du nouvel album de La Chapelle, voici “Les soupirs de mon âme”. Cette chanson est née d’une volonté de redécouvrir le silence (discipline spirituelle) : se confronter à nous-même, calmer notre tête pour écouter les soupirs de notre voix intérieure, autrement dit : de notre âme. Cette âme est éternelle, et ne peut donc pas être combler par ce qui est terrestre, mais plutôt par ce qui est divin. En écoutant ce chant, Seb Corn nous invite à faire taire le bruit autour de nous pour entendre notre âme qui crie à Dieu.

-Brooke Lighertwood: Hosanna

Plongeons nous plus profondément dans la prière grâce au titre “Hosanna” de Hillsong. Voici un classique de la louange, composé en 2006 par la célèbre chanteuse Brooke Lighertwood et revisité par elle-même cette année 2020.

Hosanna une adoration devant le Roi de gloire, devant Dieu ; adoration qui nous pousse à nous lever et à être témoin de notre foi, comme Brooke l’écrit dans son couplet : “je vois une génération qui se lève pour prendre leur place.”