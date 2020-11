Focus sur l'année 1998... et Noël en approche !

1998, pour beaucoup c'est la coupe du monde, mais cette année là les accords du vendredi saint mettaient fin au conflit irlandais et Florent Pagny revenait sur le devant de la scène... Pour commencer voici le Petit journal de l'année de Bruno Fumat.



A moins d'un mois de Noël, c'est le retour des habituels tubes de Noël !

Une sélection qui sent déjà bon les cadeaux au pied du sapin de Noël : Deux contes musicaux.

La Bergère aux Mains bleues d'Amélie-Les-Crayons, Pierre-Luc Granjon et Samuel Ribeyron

Le premier est signé d’une artiste qui a fait ses débuts dans la région lyonnaise et qui aujourd’hui est bretonne. Amélie-les-crayons. Elle a mis en chansons un conte de Pierre-Luc Goujon, superbement illustré par Samuel Ribeyron . La Bergère aux mains bleues. L’odyssée d’une maman et ses deux enfants à la recherche d’un papa que la mer attire plus que tout. Le résultat est très poétique, porté par des orchestrations luxuriantes où l’on retrouve le goût d’Amélie-les-crayons pour les chants traditionnels et les instruments acoustiques mais où elle s'aventure aussi dans des territoires plus folk ou comédie musicale