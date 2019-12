"Fortunio" d' André Messager (1/2)

L'émission "Côté Opérette" vous présente, pendant 25 minutes, les opérettes présentées dans les théâtres de la lorraine : Nancy, Metz, Troyes ou du grand Est : Reims, Strasbourg et Besançon. D'autres opérettes de compositeurs français vous sont également proposées, comme celles d'André Messager, Francis Lopez, Jacques Offenbach, Charles Lecocq et bien d'autres, ainsi que des oauvres de compositeurs d'opérettes viennoises : Johann Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kalman etc... Vous pourrez enfin découvrir ou redécouvrir les oeuvres et la vie des compositeurs, ainsi que de leurs interprètes.