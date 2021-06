Fräulein Klarinette : oeuvres pour clarinette de Weber et Brahms

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur, K. 622

2e mouvement : Adagio (extrait)

Michel Arrignon (clarinette), Orchestre de l’Opéra national de Paris, Georges Prêtre (direction)

CD Cybelia 1988



CARL MARIA VON WEBER

Concertino en mi bémol majeur, op. 26

2e mouvement : Andante (extrait)

Irish Chamber Orchestra, Jörg Widmann (clarinette et direction)

CD Alpha 2020



JOHANNES BRAHMS

Sonate pour clarinette et piano n° 2, en mi bémol majeur, op. 120/2

1er mouvement : Allegro amabile (extrait)

Jörg Widmann (clarinette), András Schiff (piano)

CD ECM New Series 2020



JOHANNES BRAHMS

Sonate pour clarinette et piano n° 1, en fa mineur, op. 120/1

2e mouvement : Andante un poco adagio – 3e mouvement : Allegretto grazioso – 4e mouvement : Vivace

Jörg Widmann (clarinette), András Schiff (piano)

CD ECM New Series 2020



CARL MARIA VON WEBER

Quintette en si bémol majeur, op. 34

1er mouvement : Allegro

Irish Chamber Orchestra, Jörg Widmann (clarinette et direction)

CD Alpha 2020



CARL MARIA VON WEBER

Grand Duo concertant en mi bémol majeur, op. 48

1er mouvement : Allegro con fuoco – 2e mouvement : Andante con moto – 3e mouvement : Rondo, Allegro

Jörg Widmann (clarinette), Denis Kozhukin (piano)

CD Alpha 2020