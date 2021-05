Francis Lai et Claude Lelouch - 1ère partie (1965-1976)

Couple réalisateur/musicien quasi mythique et fusionnel, Claude Lelouch et Francis Lai ont travaillé ensemble pendant plus de 50 ans pour 40 productions dont beaucoup furent de grands succés publics en leur temps. Écrites dans des styles très variés, avec des orchestrations brillantes et parfaois décalées, ces sompositions ont fait dire à Claude Lelouch "Francis Lai est bien davantage que mon compositeur : il est mon double avec des notes !".