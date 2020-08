De lui, le grand public connait principalement une incontournable ballade "le ciel, le soleil et la mer" mais François Deguelt c'est bien plus comme nous le fait découvrire en chanson Daniel Pelot :



Le ciel, le soleil et la mer

En mélo, mélancolique

Jusqu'a Venise

C'était nous

Les beaux dimanches

Etre curé à la campagne

La bal de la marine