François-Joseph Fétis, né le 25 mars 1784 à Mons1 et mort le 26 mars 1871 à Bruxelles1, est un compositeur, critique musical et musicographe belge. Fétis a développé une importante activité d’historien de la musique. Dans ce domaine où il existait encore assez peu de documents, il a publié des livres assez généraux. Il est l’auteur d’un important répertoire de musiciens (1834), qu’il a rédigé presque seul également. Cette œuvre, régulièrement rééditée (1860, 1878…) et réimprimée pour la dernière fois en 2001, rend encore d’importants services aux musicologues, malgré ses erreurs et ses partis pris3.



Il n’a pas été un compositeur très fécond ni très remarqué ; il est surtout connu pour des œuvres à caractère pédagogique, de la musique instrumentale et de la musique religieuse. Après la mort de Meyerbeer en 1863, il a revu son opéra L'Africaine.