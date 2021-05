Frédéric Chopin, Oeuvres pour orchestre et piano

Phrase d’introduction (dite par le producteur de l’émission) Frédéric Chopin a peu sollicité l’orchestre pour entourer le piano, il existe pourtant plusieurs partitions estimables un peu moins connues et surtout moins programmées dans les concerts.

Podcast (phrase qui figure sur la fiche de l’émission du site Internet) C’est le cas de l’Allegro de Concert en la majeur op 46, qui selon toute probabilité devait être le premier mouvement d’un 3e concerto pour piano, Chopin en aurait jeté les premières notes en 1832, et on ne sait quand il a complété sa partition, qu’il proposa à un éditeur en 1840, mais qui fut publiée par un autre l’année suivante. L’oeuvre est dédiée à l’un de ses élèves favoris, Frederieke Muller, et appartient aux œuvres les plus difficiles à exécuter qu’il ait écrites.