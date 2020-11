Frederick, Goldman & Jones - 30 ans depuis...

Si vous reconnaissez ces notes, bravo, vous avez une bonne culture musicale.



Si vous êtes né en même temps que l’album qui les contient, bravo, vous avez 30 ans cette semaine !



Fredericks / Goldman / Jones, trio iconique de la pop-rock des années 90 voyait le jour avec ce premier opus, éponyme, sorti le 28 novembre 1990… (« Etait-ce un lundi »)… Alors, puisque tu me le demandes Jean-Jacques, non, j’ai regardé sur mon calendrier : c’était un mercredi. Mais ça ne change rien je pense.

1 300 000 exemplaires vendus en l’année suivante, c’est un succès qui ne se dément pas, bien que ce soit surtout leurs prestations scéniques qui fassent leur renommé. Malheureusement, la disparition de Carole Fredericks, en 2001, mettra fin à cette belle aventure musicale. Jean-Jacques Goldman et Michael Jones continueront la route ensemble, mais ça ne sera plus pareil. Reste la musique, gravée dans le marbre, à travers le temps. Héritage à partager aujourd’hui, maintenant sur RCF, avec le titre « Un, Deux, Trois », interprété par Fredericks / Goldman / Jones, sur l’album du même nom.