Gabriel Bacquier 02

Danielle Pister poursuit l’évocation de la carrière du baryton français

Gabriel Bacquier,

décédé en Mai 2020. Nous le retrouvons au Festival

d’Aix en Provence en Juillet 1960 où son interprétation du Don

Giovanni de Mozart fait sensation. Il lui procure, aussitôt, une notoriété importante puisque cette soirée est diffusée en Euro- Vision. On découvre à la fois le formidable chanteur et l’excellent comédien. Il va enchaîner un nombre impressionnant de rôles de « méchants » : le Comte des Noces, Iago dans Otello de Verdi tout en laissant sa sensibilité s’exprimer dans des héros malheureux comme le Rodrigo du Don Carlos de Verdi. Il abordera aussi des compositeurs plus contemporains comme Debussy où dans Pélléas et Mélisande il sera, en 1978, Golaud puis en 1998, Arkel qui sera son ultime

prestation scénique.