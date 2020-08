Gaël Faye, l'enfant de la terre devenu magicien des mots et de la musique

Parlons de celui qui a vécu son enfance à la fois dans le bonheur pur puis dans la terreur, qui a vécu l'exil, le choc des cultures, qui s'est cherché, s'est trouvé et a acquéri une sagesse et une humanité que peu de personnes ont. Vous serez fascinés par la magie de ses mots, touchés par sa sensibilité et réveillés par les messages de l'enfant qui veut protéger la terre qui l'a fait naître.