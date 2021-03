Gaetan Roussel

Chanteur du groupe Louise Attaque dans les années 1990, puis de sa séquelle Tarmac, Gaëtan Roussel s'est révélé un auteur-compositeur et producteur avenant pour Alain Bashung , Rachid Taha et Vanessa Paradis. En mars 2010, il renoue avec le micro mais en solo pour son premier album Ginger, une réussite aux multiples disques d'or et lui vaut un triomphe aux Victoires de la musique 2011.

Gaëtan Roussel privilégie le français pour son deuxième album aux sonorités électroniques, Orpailleur, qui paraît en 2013. Il s'associe ensuite avec l'actrice Rachida Brakni pour l'album commun Accidentally Yours (2017), crédité au nom de Lady Sir, puis s'attelle à son troisième album Trafic (2018), qui comprend un duo avec Vanessa Paradis.