Tous les jeudis à 19h30

Le trad dans tous ses états… Ecoutez voir, ces musiques et rencontrez avec nous ceux qui les font , les jouent ,ceux qui ont quelque chose à dire et faire entendre. Vous saurez tout ,ou presque de cet univers multiple, de ces artistes actuels ou du passé, de ces musiques amplifiées ou acoustiques,simples instruments au son parfois millénaire ou ensemble complexes, métissés,vous approcherez ces musiciens ,chanteurs ,conteurs ,compositeurs ,arrangeurs ,organisateurs ,créateurs ,commentateurs, chroniqueurs,programmateurs ,enseignants, luthiers…d’ici et de plus loin… Vous serez informés des agendas, festivals, et autres manifestations locales et au-delà… Dans cette Galaxie pas de censeurs, pas de frontières, ni de « je sais tout » ou « c’était mieux avant » , poussez vous de là que j’m’y mette » ., ou « vos papiers SVP » Ce qui nous mène ? vous faire partager notre écoute et goûter à toutes ces saveurs musicales , nous vous ferons entendre des sons vivants et des CD, des extraits de concerts autant que possible car la musique se vit autant qu’elle s’écoute,des nouveautés et des trésors collectors. Vous aurez toujours la parole : « c’est bien, c’est nul, on voudrait ça »Prenez là et…Allez y on vous attend galaxie.musique@rcf.fr