GARRIC à l'honneur ce soir avec l'album SOLIDARITAT, vive l'Occitanie

On vous accueille dans cette 904 ème de FDF sous le soleil et encore avec des nouveautés . Le petit dernier : le groupe GARRIC et son album SOLIDARITAT . Il nous vient d'Occitanie et d'ailleurs DENIS GALVIER, un des musiciens du groupe que nous aurons au téléphone va tout vous raconter ... Mais écoutons avant L'ALBA O LO CALABRUN (L'aube ou le crépuscule). www.garric.org

Nous retrouvons toujours avec plaisir : KALAKAN, album ARTIZAR, et LUNE BLEUE TRIO, album THE OTHER ROAD avec respectivement : PIARRES LABORARIA et ARYTHMETIQUE www.kalakan.eus www.clotildetrouillaud.com

Le groupe BRIN D'ZINC, album MUSIQUE DES TROTTOIRS ET DES COMPTOIRS nous fait voyager pour : TOUTE UNE NUIT A AMSTERDAM https://brindzinc.bzh

Restons dans les nouveautés avec : GWENNYN, album IMMRAM, DENOAN, trio nantais et DENEZ, album STUR AN AVEL . Poursuivons la découverte de ces albums avec : MAMM-DOUAR, suivit d'un Hanter-dro RENCONTRE AU DAHU et KANTREADENN ( Errance) . www.gwennyn.bzh http://denoan.wixsite.com/denoan



On terminera ce programme par un laridé 8 temps de nos copains SONERIEN DU, album LA KOMPLET (2010) : HELIX " A l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont ... disait en son temps JACQUES PREVERT ..." www.sonerien-du.com

Et bien sûr notre chronique hébdo avec notre JUSTIN LAPIERRE et son bel accent, en direct du QUEBEC, pour nous présenter des groupes de part chez lui ...

Bonne écoute et à dimanche prochain ! VAL et YVES pour www.folk57.com