Génériques de fiction à la télévision française (1966-1968)

Au milieu des années 60, la télévision française multiplie les séries de fiction françaises et en diversifie les sources d'inspiration; vie quotidienne, histoire, voyages, comédie, en sont les ressorts principaux.

Les musiciens se laissent aller à plus de rêve, d'audace, de contre-emploi, et composent alors souvent leurs plus belles mélodies pour la télévision, en parallèle de leurs compositions pour le cinéma et la chanson de variété.