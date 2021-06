Génériques de fiction à la télévision française (1969-1971)

Les nouveux feuilletons augmentent rapidement chaque année dans les années 60 à la télévision française, qui a seulement deux chaînes de diffusion, et la production française est proportionnlement la plus féconde face au séries américaines encore très rares... Les génériques musicaux sont confiés à des compositeurs de haut niveau, connus ou oubliés mais toujours inventifs et efficaces !