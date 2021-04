Geneviève Dartevelle + Antoine Dawans

GENEVIEVE DARTEVELLE est belge et Harmoniciste...elle joue donc de l'harmonica dans un répertoire qui passe d'un Blues du plus acoustique au plus électrique …à découvrir en live dans la vie d'artiste



Fils d’un musicien, on peut dire qu’Antoine Danse est «tombe? dans la marmite» e?tant petit... Il de?bute ses e?tudes musicales a? 8 ans avec l’apprentissage de la trompette,voici sa vie d'artiste ...