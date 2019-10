Gérard Calvi (1922 - 2015)

Grégoire Élie Krettly, dit Gérard Calvi, est un compositeur et chef d'orchestre français, né le 26 juillet 1922 à Paris où il est mort le 20 février 2015. Il est l’auteur de plus de trois cents chansons, cinquante partitions de films, de comédies musicales et d’opéras-bouffes.

Nous retrouvons Jean-Marc Illi pour Cinéphonie.