Gérard Legoupil, compositeur et chef de choeur

Tous les dimanches à 09h00

Le nombre de chorales en Anjou est important (120) et leur répertoire très diversifié. Le but de cette émission est de faire connaitre leur vie, leur histoire, leur prestations. Emission sous forme d'interview avec une grande part de dons, née des enregistrements des chorales et la présentation des nouveautés, des disques de musique vocale et des concerts.