Gilbert Becaud, Mireille Mathieu,...

Chansons et Danses rétros au programme.



Par ordre d 'apparition sur la platine.....



Gilbert BECAUD – L’important c’est la Rose (1967)

Mireille MATHIEU – Pardonne-moi ce Caprice d’Enfant (1970)

EILEEN – Une Grenouille dans le Vent (1965)

Fats DOMINO – Blueberry Hill (1940)

MOULOUDJI – Les Rues de Paris (1957)

Suzy DELAIR – La Mattchiche (1961)

LETKISS (1964)

APHRODITE’S CHILD – I want to live (1969)

Gérard LENORMAN – M. le grand Patron (1977)