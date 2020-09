Giovanna d'arco 02

Nous retrouvons Danielle Pister pour découvrir la suite de l’œuvre de

Verdi : Giovanna d’Arco. Après le prologue qui permet de mettre en présente les protagonistes : le roi Carlo, Jeanne, petite bergère, qui rêve de pouvoir combattre pour le roi afin de libérer le pays des envahisseurs anglais et enfin son père, Jacques, qui va jouer un rôle important et dramatique. Le roi va tomber amoureux de la jeune bergère qui le repousse. Au cours du sacre du roi, le père de Jeanne l’accuse publiquement d’entretenir des relations avec le diable. Ne se défendant pas, elle se jette aux pieds de son père qui veut la purifier par le bûcher. Jeanne est emprisonnée et elle avoue, à son père, la pureté de son amour pour le roi. Convaincu de ses nobles sentiments, le père libère Jeanne qui se précipité au combat et mène les troupes à l’assaut et, in fine, à la victoire. Mais elle périt au combat avant que, transfigurée, elle ne monte au ciel enveloppée dans le drapeau français.