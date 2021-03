Glazounov, Les Saisons

Glazounov n’eut pas la renommée de ses amis du groupe des Cinq, dont il fut l’élève ou le collaborateur. Il était extrêmement doué, et pouvait retenir une partition par coeur après une seule audition, comme Mozart avec le Miserere d’Allegri. C’est ainsi qu’il put orchestrer l’ouverture du Prince Igor, après une audition de celle-ci au piano.

On lui doit un catalogue de 150 partitions avec une œuvre symphonique très variée. Lors de l’Exposition universelle de Paris en 1889, il dirigea sa deuxième symphonie. Mais il est aussi l’auteur d’un ballet, Les Saisons, qu’il composa dix ans plus tard, à l’age de 34 ans.