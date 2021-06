Glorious (R)

GLORIOUS est la réponse à l’appel de Dieu : écrire des chansons qui éveillent chaque personne au fait que nous sommes rachetés et appelés dans l'histoire de Dieu.



Conduit par 2 frères : Benjamin et Thomas Pouzin, accompagnés de nombreux musiciens chrétiens : catholique, évangélique, protestant.



GLORIOUS est devenu bien plus qu’un groupe de musique. Il est le flambeau d’une nouvelle génération qui sert Dieu et l’Église d’un coeur passionné par sa créativité et sa louange.



https://glorious.fr/