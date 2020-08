Sujet : Good Books ! Oh Happy Day fait sa rentrée, avec quelques bons livres.



PORTER FAMILY SINGERS

Swing Down, Sweet Chariot (2'27)

(LP) "Porter FamilySIngers-Another Day", Hope Recordings 1032 (US, 1975).



SISTER ROSETTA THARPE

Look In The Good Book, Brother (2'43)

(CD) "Sister Rosetta Tharpe-Intégrale Vol.7", Frémeaux FA 1307 (F, 2012).



AL HIBBLER

My Little Brown Book (2'57)

(2-CD) "Al Hibbler 1946-1949", Classics 1234 (F, 2002).



THE PATTERSONAIRES

Book Of The Seven Seals (7'46)

(LP) "The Pattersonaires-Book Of The Seven Seals", High Water LP 1004 (US, 1984).



BO DIDDLEY

You Can't Judge A Book By Its Cover

(CD) Bo Diddley-His Best, Chess/MCA MCD 09373 (EU, 1997).



ARETHA FRANKLIN

My Coloring Book

(CD) "Aretha Frenklin-The Queen In Waiting", Columbia 508621-2 (EU, 2002).



LOUIS ARMSTRONG/LOUIS AND THE GOOD BOOK

On My Way (3'02)

(CD) "Louis And The Good Book", MCA 1300 (EU, 1992).