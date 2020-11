Gospel aux Caraïbes

François-Xavier Moulé vous propose cette semaine dans Oh Happy Day un voyage musical dans les îles des West Indies, des Caraïbes. Le Gospel y est chanté sur les rythmes du calypso, du ska, du rock steady et du reggae... Des rhythmes gorgés de soleil pour louer l'Eternel, c'est dans les eaux des Caraïbes, sur RCF, et nulle part ailleurs !