Sujet : Gospel A-Go-Go (17).





THE BROOKLYN ALL STARS

I'm Gonna Walk Right Out In His Name (4'00)

(LP) "Brooklyn All Stars-He Touched Me", Jewel LPS 0109 (US, 1976).



THE FISK JUBILEE SINGERS

I'm Gonna Sing Till The Spirit Moves (2'30)

(CD) "Fisk Jubilee Singers-In Bright Mansions", Curb D2-78762 (US, 2003).



SISTER ROSETTA THARPE/MARIE KNIGHT

Up Above My Head

(CD) "The Gospel Truth-Various", Pulse/Sanctuary PLSCD 387 (UK, 2000).



THE EBONY TRIO

Go Down Moses

(CD) "The Gospel Truth-Various", Pulse/Sanctuary PLSCD 387 (UK, 2000).



THE JOHNNY THOMPSON SINGERS

If You Abide In My Word (3'58)

(CD) "Rev. Johnny Thompson-The Spirit of Gospel", Bridge 100.048-2 (Suisse, 1987).



LA VELLE ET SOULIDARITY GOSPEL SINGERS

On Time God

(CD) "La Velle/Kathy Boyé-Deep Live", Eureka Live (F, 2014).