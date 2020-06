Graeme Allwright, un artiste engagé

Un artiste incontournable qui a introduit la musique folk américaine en France dans les années 60 avec une approche raffinée et émotionnelle. On a découvert grâce à lui Leonard Cohen, Bob Dylan, Pete Seegher ou encore Woody Cuthry. Non violent, contre l'injustice des puissants et révolutionnaire, il a milité pour un autre monde pour plus d'humanité. Dans chaque foyer, une place lui est réservée, car il a marqué la jeunesse avec des chansons que l'on chante encore dans les écoles. Son nom, Graeme Allwright. Un artiste qui nous a quitté en 2020, à qui nous rendons hommage aujourd'hui en compagnie de Philippe Lechevin, grand amateur de cet artiste engagé. Il est au micro d'Alain Hermanstadt.