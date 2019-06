Gregorius - 5 juillet 2019 à 14:00

L’émission Grégorius produite par l’Académie de chant grégorien (www.gregorien.be) vise à mieux faire connaître le chant grégorien qui est le plus beau trésor de la musique religieuse. Composé à partir du Ve siècle, il est toujours actuel. C’est un chant pour l’Église d’aujourd’hui qui s’adapte parfaitement à la liturgie de l’après concile. Son attrait est dû à sa simplicité et à son expressivité qui invitent à la prière et à la méditation parce qu’il s’adresse à l’âme plutôt qu’aux sens. Presque exclusivement composé sur des textes de la Bible il offre une admirable symbiose entre le texte latin et la musique. L'émission comprend des commentaires et des auditions de pièces (messes et offices), le plus souvent en rapport avec le temps liturgique.