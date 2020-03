Grèn Sémé, Ahamada Smis, vive la chanson francophone !

Une émission inspirée par le festival « Aah ! Les Déferlantes ! »

Festival Chansons Francophones



Grèn Sémé invente une chanson totalement inédite où le créole et le mayola de La Réunion donnent rendez-vous à Brel, Bashung et Noir Désir.

un premier album remarqué et une pluie de prix et récompenses, il continue de laisser exploser des chansons-poèmes franco-créoles en douce fusion tropicale, épicées de slam et d'effluves cubaines.



Ahamada Smis, chanteur franco-comorien arrivé en France à Marseilles à l’âge de 10 ans.

L’artiste aborde des thèmes de société liés à la situation tendue de son archipel natal.

Entre rythmes de l’Océan Indien, hip hop soul et chanson française !