Le chanteur, auteur, compositeur Guy Béart, disparu en 2015, a laissé de nombreux tubes qui viennent d'être réenregistrés en son honneur, à l'initiative de ses deux filles, Eve et Emmanuelle. Il a par ailleurs travaillé occasionnellement pour le cinéma et la télévision, à commencer en 1958 par le film l'Eau Vive, sa chanson la plus connue...