Haendel, Samson, Acte II

Le deuxième acte de Samson de Haendel commence par un échange entre le père de Samson Manoa, son ami Micah, et Samson. Celui-ci est sans ressource, mais son père promet de trouver une solution, et Micah fait confiance à Dieu pour la trouver, il l’implore.

Nous retrouvons Norma Procter, alto, dans l’un des airs les plus somptueux de l’oratorio, Karl Richter conduit l’orchestre Bach de Munich