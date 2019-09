Haendel, Suites pour clavecin

La suite n°5 en mi mineur débute par un joli prélude à l’allure dégagé, il précède une allemande déterminée qui ne manque pas cependant de douceur, on y devine le thème fameux qui sera repris dans le dernier mouvement. Vient une courante empressée, et c’est l’air dit de l’harmonieux forgeron qui génère une succession de variations de plus en plus éblouissantes.