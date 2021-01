Halo et Epiclèse

-Halo: Gloire

HALO est un groupe de musique valentinois regroupant quatre musiciens-compositeurs : Stéphanie, Pauline, Sandra et Nans. Né en Mars 2017, le groupe propose un style pop-rock tendant vers l’indie avec des sonorités épurées. Ils viennent de sortir leur tout nouvel album, le 18 Janvier de cette année, album intitulé “UN”, mettant l’accent sur l’unité de Dieu dans la diversité.

Aujourd’hui, nous découvrons Gloire, une chanson écrite par Stéphanie. Elle explique avoir été touchée par la figure biblique de la femme qui déverse son plus précieux parfum sur les pieds de Jésus.

“Quand nous adorons le Bien Aimé, dit-elle, c'est comme si nous déversions sur Lui un parfum de grande valeur. Lorsque je découvre l'amour de Dieu, comme ces femmes de la Bible l'ont découvert, je ne peux que m'incliner, reconnaître que j'ai besoin de Lui et que je n'ai rien à lui donner si ce n'est mon amour et ma vie. C'est cela l'adoration. Ces femmes nous l'ont montré. Tout simplement.”

-Epiclèse: Magnifique est le Seigneur

Pour notre deuxième découverte, nous partons en direction de Paris. Il s’agit du projet Epiclèse, né au sein de l’église protestante unie du Marais. Epiclèse a pour singularité d’être un livre-audio : un album de louange, et un livre qui illustre ce mode de vie. Le style s’inspire du répertoire très étendu de leur église, allant du XVIe au XXIe siècle, ce qui formera, comme ils le disent eux-même, une “pop-recueillie” entre musique classique et électro-pop. Plusieurs artistes de renom comme Samuel Olivier ou encore Vinz le Mariachi participent au projet.

Ce livre-album sort le 27 Novembre 2020, et il est déjà en rupture de stock ! Leur premier titre “Magnifique est le Seigneur” est un classique de louange, qu’ils revisitent avec leur style bien à eux.