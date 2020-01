Un projet electro rock qui se construit pas à pas…

Hatysa est le fruit de la rencontre de Mélodie et de Jimmy… Depuis deux ans et demi, ils pensent à deux, mettent en place à deux des compositions, un univers également. Mélodie et Jimmy ont voulu se laisser du temps pour affiner ce projet baptisé Hatysa qu'ils ont maintenant très envie de partager plus largement.

Mélodie et Jimmy sont avec nous...