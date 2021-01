Parce qu’ils sont intelligents, esthétiques, féeriques et donnent à réfléchir, les films du Japonais Hayao Miyazaki, qui a fêté ses 80 ans, le 5 janvier, sont uniques voire indispensables. Le plus grand maître de l’histoire du manga animé doit son succès autant à la qualité de ses histoires et de ses dessins qu’à la musique de Joe Hisaishi, qui accompagne magistralement son cinéma. Un cinéma et une musique sensibles, humanistes, entre songe et réalité, entre pouvoirs surnaturels et vie bien terrestre, qui enchantent depuis plus de 30 ans les plus petits comme les plus grands.

La Symphonie du cinéma évoque cette semaine cette association magique et ses grandes créations. Tout a commencé avec « Nausicaä de la Vallée du Vent », en 1984.

Plus jeune de dix ans, Joe Hisaishi, n’a pas encore 34 ans lorsqu’il est choisi par Hayao Miyazaki pour composer la musique de « Nausicaä de la Vallée du Vent », un conte écologique au sens propre, déjà paru sous la forme d’un manga papier quelques années auparavant.



La question de l’environnement et la recherche de l’harmonie

Hayao Miyazaki n’est pas encore non plus le célèbre réalisateur qu’il deviendra, « Nausicaä » n’est d’ailleurs que son second long métrage, cinq ans après « Le Château de Cagliostro », mais déjà les grands thèmes de son univers sont là : la question de l’environnement, l’antimilitarisme, la recherche de l’harmonie et de la paix entre les êtres humains, et l’importance de la préservation de la nature. Emballé par le travail que lui fournit Joe Hisaishi, Miyazaki prolongera de film en film sa collaboration et adoptera à chaque fois le même processus de création qui consiste à dessiner et à imaginer l'ambiance de ses histoires en fonction de la musique. Une recette qui va se révéler gagnante.

Deux ans après « Nausicaä » qui sera un succès au Japon, puis dans le monde entier quelques années plus tard, les studios Ghibli, créés entre temps par Miyazaki et Isao Takahata, grâce au succès du film, sortent en 1986 « Le château dans le ciel ». Il faudra cependant attendre 2003 avant que le film ne soit distribué en France. Miyazaki s’inspire ici des « Voyages de Gulliver », de Jonathan Swift et du « Voyage à Laputa », du nom de l’île volante. La musique symphonique de Joe Hisaishi, accompagnée fréquemment d'un piano, la marque du compositeur, joue un rôle important, particulièrement dans certaines scènes.

En 1998, Disney lui demandera de composer une bande originale plus longue pour la version anglophone. C’est Azumi Inoue, chanteuse japonaise, bien connue des fans de mangas animés, qui interprète « Kimi o nosete » que l’on peut traduire en français par « Je te soutiens ».

"SANPO" EST ENSEIGNÉ DANS LES ÉCOLES AU JAPON

Azumi Inoue interprète à nouveau la chanson phare de « Mon Voisin Totoro » en 1988 alors que nous avons entendu « Le Chemin du vent », le thème instrumental principal, tiré de la bande originale du film, premier grand succès populaire de Ghibli dont les héros, de joyeuses boules de poils, servent depuis de logo aux studios. Joe Hisaishi est en grande forme et parsème sa musique de synthétiseurs enjoués s'appliquant à souligner la dimension fantaisiste de ce conte enfantin, où évoluent des créatures timides et craintives, les susuwatari ou noiraudes en français, seulement visibles par les âmes pures. Joe Hisaishi crée-là une partition extrêmement délicate et brillante où s’expriment la joie et l'émerveillement. Je reviens à Azumi Inoue et à « Sanpo », l’une des chansons du film pour vous signaler qu’elle est depuis enseignée et chantée dans les écoles japonaises, telle un élément constitutif du patrimoine du pays du Soleil levant…

Le 29 juillet 1989 sort au Japon « Kiki la petite sorcière » qui va devenir le plus gros succès au box-office de l’année. Mais il faudra attendre, là encore, plusieurs années pour le voir distribuer en France en mars 2004. Combinée aux ventes de produits dérivés du film « Mon voisin Totoro » sorti un an plus tôt, cette réussite va contribuer à pérenniser le tout jeune studio Ghibli.

"PORCO ROSSO", UN HOMMAGE AUX AS DU CIEL DES ANNÉES 20 ET 30

Si l’enfance et l’apprentissage de l’indépendance sont les thèmes de « Kiki la petite sorcière », la guerre est celui de « Porco Rosso », sorti sur les écrans français en juin 1995. A travers le destin d’un pilote de l’armée italienne, reconverti en chasseur de prime, et à qui on a jeté un sort qui le voit affublé d’une tête de cochon, le film raconte l’histoire des as du ciel de l’entre- deux-guerres. « Porco Rosso » est aussi un hommage aux appareils de l’époque tandis que la musique de Joe Hisaishi fait une nouvelle fois merveille. A l’unisson de l’histoire qui se déroule en Méditerranée, harmonies et mélodies rappellent le folklore italien tandis que le célèbre « O sole mio » tout comme « Le Temps des cerises », l’air préféré qu’écoute sur la plage Porco Rosso à la radio, sont également cités dans ce film à la fois très nostalgique, très historique et très romantique.

"PRINCESSE MONONOKÉ": SOMMET DE LYRISME ET DE POÉSIE

Fresque épique médiévale sur l'opposition entre l'homme et la nature, reprenant les thématiques déjà abordées dans « Nausicaä », « Princesse Mononoké » va signer en 2000 la véritable reconnaissance internationale d’Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi. Au Japon, le film vaut même à Miyazaki d’être comparé à un Kurosawa des temps modernes. Pour cette sixième collaboration avec le maître du manga, Joe Hisaishi signe une partition pleine de lyrisme et de poésie dont le sommet culmine dans l'aria du thème principal, interprétée par Masako Hayashi qui chante: « Tu contemples souvent la colère / Et la tristesse, elles te sont comme des sœurs / Mais ceux qui savent de quoi vit ton cœur / Sont les esprits de la forêt / Sont les esprits de la forêt… »

Les errements et les échecs n’existent pas chez Miyazaki qui dans la foulée de « Princesse Mononoké » réalise un second succès international retentissant, avec « Le Voyage de Chihiro », un conte philosophique et initiatique à travers les yeux d’une fillette. Beau et profond, bizarre et merveilleux, le film fait penser à « Alice au pays des merveilles » sauf qu’ici les fantômes auraient remplacé les animaux et les objets qui parlent. Plus dépouillée qu’à l’habitude et enrichie d’instruments traditionnels, la musique de Joe Hisaishi s’efforce à souligner les sentiments intérieurs de la jeune héroïne à l’image du thème récurrent qui allie piano et orchestre et qui évoque, tour à tour, l'aventure, la solitude et la nostalgie.

"LE VOYAGE DE CHIHIRO" OU LE SENS DE LA VIE

Indissociable duo des studios Ghibli, Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi vont réussir, une fois encore, le tour de force de créer deux chefs d’œuvre dans les années 2000 : « Le Château ambulant », tout d’abord, sorti en France début 2005, puis « Ponyo sur la falaise », en 2009. Deux films très différents : sophistiqué et très ambitieux graphiquement pour le premier, davantage traditionnel dans l’approche et la technique pour le second.



"LE CHÂTEAU AMBULANT": CONTE STEAMPUNK ET CHARGE ANTIMILITARISTE

Conte steampunk, du nom du courant littéraire apparu dans les années 80 et prenant pour décor un XIXe siècle dominé par la première révolution industrielle et les machines extravagantes, "Le Château ambulant" constitue un film où l’art de Miyazaki s’exprime de façon décuplée. Le graphisme d'une précision incroyable impressionne. On retrouve un message antimilitariste à travers Hauru, le héros désabusé et mutant, oiseau de nuit inquiétant. Joe Hisaishi signe, quant à lui, un grand thème.

Quelques conseils pour prolonger cette émission…

Si vous souhaitez rester dans l’ambiance et l’univers des films de Miyazaki, alors lisez le très bon livre de Susan Napier "Le monde de Miyazaki", paru chez IMHO au mois de décembre et traduit en français par Maxime Berrée. Une analyse fort à propos de l’œuvre, des thèmes et des ressorts du maître du manga.

Tous les films cités dans cette émission ont fait l’objet d’une édition en DVD ou Blueray et puis sachez que les musiques enchanteresses de Joe Hisaishi sont aussi très facilement accessibles sur les plateformes de téléchargement ou mieux en CD si vous restez attaché à l’objet.



"LE VENT SE LÈVE": FABLE DÉSENCHANTÉE ET DERNIER FILM à ce jour

Et on se quitte avec la dernière collaboration à ce jour d’Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi, c’était en 2013 pour « Le Vent se lève », emprunté au poème « Le Cimetière marin », de Paul Valéry, un hommage une nouvelle fois aux pionniers de l’aéronautique moderne et une fable désenchantée sur la nature humaine.

Officiellement à la retraite, Hayao Miyazaki n’a toutefois pas renoncé à continuer son travail de création en atteste un prochain film annoncé en 2023, repoussé déjà trois fois et dont la trame narrative sera la transmission familiale.



Play list des titres diffusés

"La Légende du vent » (Legend of the wind), BO « Nausicaä de la Vallée du Vent », Joe Hisaishi

« Kimi o Nosete » (Carrying you), BO « Le château dans le ciel », Azumi Inoue. Musique : Joe Hisaishi

« Kaze No Toorimichi », (Le Chemin du vent), BO « Mon Voisin Totoro », Joe Hisaishi

« Sanpo » (court), BO « Mon Voisin Tototo », Azumi Inoue

« Hareta hi ni » (Une belle journée), BO « Kiki la petite sorcière », Joe Hisaishi

« Le Temps des cerises », BO « Porco Rosso »

« The bygone days », BO Porco rosso, Joe Hisaishi

« Mononoke hime », BO « Princesse Mononoké », Masako Hayashi. Musique : Joe Hisaishi

« Cet été-là », BO « Le Voyage de Chihiro », Joe Hisaishi

"Theme song", BO "Le château ambulant", Joe Hisaishi

"Une Journée", BO "Le Vent se lève", Joe Hisaishi