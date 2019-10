Hector BERLIOZ "Les nuits d'été"

Hector BERLIOZ : un festival exceptionnel a eu lieu

pour fêter le 150ème anniversaire de sa mort dans sa ville natale à la

Côte Saint-André (Isère), est l'auteur d'un recueil de mélodies intitulé

"Nuits d'été". Six mélodies, sur des poèmes de Théophile Gautier,

développent tour à tour les thèmes chers aux romantiques. Deux

talentueux interprètes voix et piano en dégagent toute la finesse et la

beauté.