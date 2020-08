Helen Merrill, une évocation

« La note bleue » a décidé de placer l’été sous le signe des chanteuses de jazz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Helen Merrill seront au programme de cette période estivale. Pour cette dernière émission je vous propose une évocation de la carrière d'Helen Merrill, quatre chapitres seront abordés, tout d’abord « Night and day », suivi de « I remember Clifford » puis « A child is born » et enfin « just friends ».