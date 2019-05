Héloïse Mas, une Carmen à l'assaut de Barbe Bleue

C'est une mezzo au tempérament de feu, boxeuse le matin et chanteuse le soir. Après avoir incarné Carmen sur les grandes scènes internationales, Héloïse Mas joue ce mois de juin la comédie dans Barbe Bleue d'Offenbach, mis en scène par Laurent Pelly. Artiste sans limite formée au CNSMD de Lyon, elle a obtenu le prix Adami en 2014 et rêve de démocratiser encore plus l'opéra. Portrait d'une chanteuse de la nouvelle génération.