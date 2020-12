Henri Seroka est un homme aux multiples talents musicaux.Ce Saint-Gillois a parcouru le monde et particulièrement les pays du bloc de l’Est. Chanteur, compositeur de musique de films et compositeur de musique classique, on le retrouve dans La vie d'artiste où il nous parle de son oeuvre Odysea et partage un moment de complicité avec son grands témoin Philippe Soreil ...