Hervé Niquet, un chef de génie dénicheur de génies ...

Mercredi à 11h, toutes les 4 semaines

La joie, source de la création artistique et promesse faite par l'artiste. " La joie du musicien " est un rendez-vous mensuel, une série d'entretiens avec des artistes, des musicologues, des compositeurs et des interprètes, pour une approche plus intime de cet art de l'ineffable, la musique.