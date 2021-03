Hillsong Youth Fr et Terrian.

Au programme

-Hillsong Youth Fr: Fidèle / Loyal

Si comme moi vous êtes sujet à la mélancolie ces derniers temps, j'ai un bon remède à vous soumettre : écouter du gospel français, jeune, authentique. Vous y entendrez Tendry et Mirella, que nous écoutons régulièrement ici sur RCF, et encore d'autres musiciens talentueux. Et pour plus de frissons, les images sont disponibles depuis vendredi dernier sur Youtube. Préparez-vous alors à une joie extrêmement contagieuse et garantie sans masque : 10 minutes de Fidèle / Loyal, c'est un antidépresseur aussi efficace que naturel et gratuit. Prenez garde toutefois, vous risquez de l'écouter en boucle ! Voici un extrait de la nouvelle composition du groupe Hillsong Youth Fr, Fidèle / Loyal.

-Terrian: Stayed on Him

Parce que c'était la journée internationale des droits des femmes en ce début de semaine, je vous propose d'écouter Terrian. Née à Memphis, cette jeune chanteuse s'enracine notamment dans la communauté AngelStreet Memphis qui entraîne les filles à la musique et au leadership dans des lieux artistiquement défavorisés. Terrian a commencé sa carrière en tant que choriste auprès du célèbre chanteur TobyMac, certes peu écouté en France, mais qui cumule des millions d'écoutes sur toutes les plateformes de streaming et remplit les stades américains. Aujourd'hui donc, je vous propose d'écouter la dernière sortie en date de Terrian : "Stayed on Him" (Demeurer en Lui). Un hymne à la fois doux et revigorant, qui nous encourage à croire en un monde empli de paix et de grâce, une terre pour les perdus et les plus petits. Un lendemain où Dieu règne.