Histoire des spirituals et du gospel 2/2

Robert Sacré est de retour dans nos studios pour nous raconter l'histoire de cette musique qui irrigue toutes les branches des musiques africaines-américaines, du jazz et du blues à la soul et jusqu'au R' n B' et au rap. Dans cette deuxième émission, il nous parle de la peériode qui va de 1945 à nos jours, de l'âge d'or du gospel au gospel contemporain.