Histoire du Negro Spiritual & Gospel en France : FEGOP 1997

Le dernier volet de notre évocation des Festivals de Gospel de Paris (FEGOP), cette semaine l'édition 1997. Avec toujours des artistes enthousiastes, amateurs ou professionnels, et les Zion Harmonizers, de New Orleans !

ZION HARMONIZERS

Pray On (4'57)

(CD) "Quatrième Festival Gospel De Paris-Janvier 1997", Frémeaux & Associés FA 421 (F, 1997).

MANDA DJINN

Child Of God (3'26)

BLACK HARMONY

Fathers And Sisters (4'05)

GOSPEL YOUNG SINGERS G.Y.S.

Remember (4'43)

KINGDOM SINGERS

Mercy (5'35)

TAKE FIVE

Joshua Fit The Battle Of Jericho (2'39)

