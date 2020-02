Histoires d'orchestre

Liste des musiques diffusées pendant l'émission :

Serge PROKOFIEV

Symphonie n°1 « classique », Allegro et Larghetto

Orchestre symphonique du ministère de la culture soviétique

Dir. Gennadi Rozhdestvenski

BMG (2001)

Alexandre BORODINE

Dans les steppes de l’asie centrale

Orchestre symphonique d’URSS

Dir. Evgeni Svetlanov

BMG (2001)

Félix MENDELSSOHN

Le songe d’une nuit d’été, Scherzo et Intermezzo

Gewandhausorchester

Dir. Riccardo Chailly

DECCA (2014)

Maurice RAVEL

Daphnis et Cloé, Danse générale et Lever du jour

Orchestre philarmonique de New York

Dir. Pierre Boulez

Sony classical (2014)

Amadeus MOZART

Concerto pour flûte, Allegro

Academy of saint martin in the fields

Dir. Neville Marriner

Philips (1984)

Georges BIZET

L’arlésienne, Menuet et Farandole

Orchestre des Concerts Lamoureux

Dir. Igor Markevitch

DECCA (2002)